Porta la firma di Riyhad Air il primo ordine da parte di una compagnia aerea in occasione del Paris Air Show di Le Bourget. L’evento si è aperto oggi con grandi attese, considerando i 2.500 espositori e le previste 300mila presenze, ma anche all’insegna di qualche tensione, legate da una parte al conflitto Israele-Iran e dall’altra alla rinuncia alla partecipazione dei vertici Boeing dopo la vicenda di Air India.

La prima commessa se l’è aggiudicata Airbus e riguarda 25 A350-1000 con opzione di altri 25.

La strategia

L’ordine fa parte del progetto del nuovo vettore di contribuire a fare crescere i flussi internazionali in Arabia Saudita, che punta a supportare fino a 300 milioni di passeggeri all’anno nei suoi hub.

Sempre dall’Arabia Saudita era arrivato oggi anche un ordine da parte del lessor AviLease per 30 A320neo in aggiunta a 10 velivoli cargo, sempre per Airbus.