La compagnia aerea spagnola Plus Ultra ha sospeso, da ieri, tutte le operazioni. Una decisione comunicata dallo stesso vettore, che la giustifica come un “esercizio di responsabilità e prudenza”, con l’obiettivo di gestire la situazione e studiare le alternative disponibili.

La sospensione riguarda i voli per il Venezuela, gli unici che ancora Plus Ultra manteneva, ed è l’ultimo atto di un processo di ristrutturazione iniziato 10 giorni fa.

Il vettore, con sede a Madrid, ha iniziato le operazioni nel 2015. Nel corso della sua storia ha effettuato voli dalla capitale spagnola verso Buenos Aires, Lima, Bogotà e Caracas, e poi anche da Tenerife, sebbene la sua attività si fosse ultimamente ridotta ai collegamenti con il mercato venezuelano. Nel 2021 Plus Ultra aveva ricevuto 53 milioni di euro dal Fondo di sostegno alle imprese strategiche SEPI, ma evidentemente non sono bastati per garantirne l’operatività.

Ora il vettore spiega che, dopo un periodo di intense negoziazioni e analisi di diverse alternative volte a rafforzare la sua posizione finanziaria, che non si sono concretizzate, ha deciso di sospendere le operazioni di volo “fino a nuovo avviso”.