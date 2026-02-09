Plus Ultra riprenderà i voli tra Madrid e il Venezuela

Plus Ultra Líneas Aéreas si prepara a tornare a volare sul Venezuela, dopo aver sospeso le operazioni lo scorso 22 novembre in seguito all’allerta diramata dalla Faa.
La compagnia tornerà a decollare da Madrid alla volta di Caracas il prossimo 3 marzo e da Tenerife, sempre verso la capitale venezuelana, il 28 marzo.
Come riporta preferente.com, dalla Spagna la compagnia opererà due voli la settimana, il martedì e il giovedì, aggiungendone un terzo il sabato dal 28 marzo. Su Tenerife decollerà invece la domenica dalle Canarie e il sabato dal Venezuela.