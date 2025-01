Presidenza ITA: le congratulazioni di Fiavet a Pappalardo

Arrivano nuovi plausi alla nomina di Sandro Pappalardo a presidente di ITA dal mondo del turismo. Congratulazioni e inviti alla collaborazione con il neo presidente esprime il presidente di Fiavet, Giuseppe Ciminnisi.

“Le mie più vive congratulazioni a Sandro Pappalardo per la prestigiosa nomina a presidente di ITA-Lufthansa – dice Ciminnisi -. Pappalardo si è dimostrato con Fiavet Confcommercio costantemente disponibile a collaborazioni condivise, riconoscendo il valore del mondo delle turismo organizzato, e ITA è, da sempre, una valido partner della nostra Federazione attraverso diversi progetti comuni”.

Ciminnisi si dice certo della volontà di collaborazione con la nuova ITA. “Sono certo che Sandro Pappalardo, figura capace, con una costante visione strategica, avvierà un processo di sviluppo e crescita della compagnia e del turismo ad essa connesso, in un momento di rinascita che si sta rivelando molto complesso per diversi fattori esterni che influenzano globalmente il mondo dei trasporti. A Pappalardo rivolgo i miei migliori auguri confidando di continuare a collaborare per creare nuovi piani comuni atti a migliorare non solo l’economia, ma anche la sostenibilità e la sensibilità del futuro mondo del travel”.