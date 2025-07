Primo esodo estivo per l’Italia nel weekend di luglio appena trascorso, che ha segnato l’inizio delle grandi partenze verso le mete di vacanza, con un esercito di auto in fila sulle principali strade e autostrade. Anas ha stimato in 273 milioni i movimenti di autoveicoli. Per rendere più agevoli gli spostamenti sono stati rimossi, fino all’8 settembre, ben 1.348 cantieri, l’81% del totale.

Traffico intenso anche negli aeroporti italiani, con Roma Fiumicino che, dopo il record di lunedì 14 luglio con il transito di 182mila passeggeri, ha mantenuto una media di oltre 170mila viaggiatori al giorno durante tutto il weekend.

Anche le stazioni dei treni sono state prese d’assalto, nonostante alcune difficoltà sulla circolazione. Sono infatti ben 1.200 i cantieri presenti sulla rete ferroviaria italiana. Tra i principali disagi ricordiamo l’interruzione per 7 giorni della linea AV Milano – Bologna, dall’11 al 17 agosto, per il rinnovo dei deviatoi nella tratta Castelfranco-Fidenza. Ben 11 invece i giorni di stop per la linea AV Firenze – Roma, dall’11 al 22 agosto, e 21 per la tratta Verona – Vicenza, dal 5 al 25 agosto.

Sono state oltre 6,4 milioni le nuove prenotazioni arrivate nelle strutture ricettive italiane nello scorso fine settimana secondo Assoturismo Confesercenti, con un tasso di riempimento di quasi otto camere occupate su dieci (79%). Un dato positivo, ma leggermente inferiore al 2024, quando nello stesso periodo era stato rilevato l’82%. In termini assoluti, sempre secondo Confesercenti, la differenza corrisponde a circa 150mila pernottamenti in meno.