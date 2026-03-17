Privatizzazione di Tap: il governo chiede di valorizzare tutti gli scali

“Non ci sarà alcuna privatizzazione senza la garanzia che le operazioni della compagnia sfruttino il pieno potenziale dei nostri aeroporti”. A ribadirlo il primo ministro del Portogallo, Luís Montenegro, intervenuto in questi termini sulla privatizzazione di Tap. Il futuro acquirente del 44,9% del vettore dovrà dunque tener conto non solo dell’hub di Lisbona, ma anche di scali come Porto e Faro, nel Sud del Portogallo, e delle regioni autonome di Madeira e delle Azzorre, ha insistito il primo ministro.

Il processo di vendita di una quota fino al 49,9% di Tap è stato avviato dal governo portoghese lo scorso luglio, come ricorda hostelur.com, con un massimo del 44,9% del capitale disponibile per gli investitori e il restante 5% per i dipendenti. Le società interessate - IAG, Air France-Klm e Lufthansa - devono presentare le loro proposte non vincolanti a Parpública, la società di gestione di Tap. Tali proposte devono includere, tra l’altro, il prezzo, i piani industriali e strategici, soprattutto se il potenziale acquirente intende mantenere le rotte attualmente operate da Tap.