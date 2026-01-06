Problemi con l’Ees, l’aeroporto di Lisbona sospende il sistema per tre mesi

Gli aeroporti europei faticano a integrare l’Ees nelle operatività quotidiana. Nelle scorse ore l’aeroporto di Lisbona ha deciso di sospendere per tre mesi l’adozione del nuovo Entry/Exit System.

L’attivazione dell’Ees ha infatti allungato i tempi delle procedure di riconoscimento e smistamento dei passeggeri nello scalo portoghese, causando lunghe code e attese di ore per i viaggiatori in arrivo.

Ad aggravare la situazione, riporta TravelMole, il personale addetto ai controlli, ancora troppo carente per gestire in modo fluido e rapido le operazioni.

Il governo portoghese ha perciò disposto la sospensione dell’Ees per 3 mesi nell’aeroporto. Questo periodo consentirà di rafforzare l’organico dedicato e di formarlo adeguatamente.