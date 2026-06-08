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Profitti dei vettori:
la Iata dimezza
le stime del 2026

Profitti dei vettori:la Iata dimezzale stime del 2026

Sono state quasi dimezzate le previsioni sui profitti delle compagnie aeree per l’anno in corso. Durante l’Assemblea generale annuale della Iata, l’associazione internazionale dii vettori ha portato da 41 a 23 miliardi le stime per l’anno in corso, contro i 45 miliardi realizzati nel 2025.

“Le interruzioni causate dalla guerra in Medio Oriente e l'aumento dei costi del carburante hanno peggiorato le prospettive per le compagnie aeree”, ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata.

Sebbene la domanda di passeggeri rimanga resiliente e le compagnie aeree continuino a riempire gli aerei a livelli record, l'aumento dei costi sta superando la crescita dei ricavi. Ricavi in ​​aumento del 9,4%, ma spese operative in aumento del 13%.

La Iata prevede che i ricavi totali del settore raggiungeranno la cifra record di 1.165 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede inoltre che il traffico passeggeri aumenterà del 2,4%, raggiungendo 5,1 miliardi di viaggiatori in tutto il mondo, mentre il fattore di carico medio dovrebbe salire a un nuovo record dell'84%, a dimostrazione della continua forza della domanda di viaggi a livello globale.

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