Proseguono gli allarmi bomba: coinvolti anche voli sull’Italia

Dopo il caos della giornata di ieri, anche oggi diversi allarmi bomba hanno costretto gli aerei nei cieli d’Europa a cambiamenti di programma.

Gli alert hanno riguardato anche voli da o per l’Italia: come riporta corriere.it un volo da Roma è stato costretto ad atterrare a Lisbona, mentre un Praga-Roma è stato deviato su Venezia. Ma nuove minacce sono arrivate anche all’aeroporto di Copenaghen e problemi si sono registrati anche su altri 7 voli.

Proseguono le verifiche sia per quanto riguarda i singoli allarmi che l’insieme di alert inviati nelle ultime 48 ore.