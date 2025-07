Puglia: Air Serbia prolunga nella winter il volo Bari-Belgrado

Una bella opportunità di destagionalizzazione dei flussi incoming per la Puglia. A offrirla è Air Serbia che, come comunica Aeroporti di Puglia, continuerà a operare il volo di linea tra Bari e Belgrado anche nella prossima winter 2025 -2026. Il collegamento, che in estate garantisce tre frequenze settimanali, durante l’inverno verrà operato ogni giovedì e domenica con un aeromobile ATR 72 da 72 posti.

“Una scelta strategica - commenta il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile -, che risponde pienamente alla volontà di promuovere una maggiore continuità nei flussi turistici internazionali verso la Puglia, anche al di fuori dei mesi tradizionalmente ad alta vocazione turistica. Bari è da secoli meta simbolica per i Paesi di tradizione ortodossa, in particolare per quelli dell’area balcanica, e questo volo rappresenta una risposta concreta a una domanda consolidata e in crescita”.

Il mantenimento della tratta per Belgrado nella prossima stagione invernale rientra nella strategia di potenziamento del network internazionale, disegnata con la Regione Puglia, che guarda con attenzione anche ai mercati dell’Europa balcanica.