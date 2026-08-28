Qantas avvia la sostituzione degli A380 in flotta

Finisce l’era dell’A380, il gigante dei cieli. In occasione della presentazione dei risultati economici Qantas Airways, Vanessa Hudson, amministratore delegato del gruppo australiano, ha annunciato che inizierà a ritirare i suoi superjumbo Airbus A380 già nel 2028, con almeno 4 anni di anticipo rispetto al previsto.

“Gli A380 non sono più in produzione, quindi il costo di questi aeromobili aumenterà nel tempo in termini di manutenzione, ma aumenteranno anche i costi derivanti dalle interruzioni operative”, ha dichiarato la manager.

Qantas ha aggiunto di essere in trattativa con Airbus e Boeing per convertire 20 opzioni in ordini per A350 e B787 a partire dal 2030. Il nuovo ordine sarebbe distinto dai piani del vettore per il ‘Project Sunrise’, che prevede voli diretti da Sydney a Londra e New York con una flotta di 12 A350-1000 a lungo raggio appositamente progettati, che inizieranno ad arrivare dal prossimo anno.