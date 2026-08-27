Qantas: utili in calo per il caro carburante, ma domanda in crescita

Risultati economici robusti, nonostante un leggero calo degli utili, e domanda dei passeggeri in crescita. Qantas chiude l’esercizio commerciale 2025 2026 “con un risultato che soddisfa la compagnia e gli analisti” ha dichiarato Vanessa Hudson, amministratrice delegata del gruppo.

Nel periodo conclusosi il 30 giugno la compagnia australiana ha riportato un utile lordo di 2,06 di dollari australiani, ovvero circa 1,27 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto all’esercizio precedente. “L’anno è stato caratterizzato da due contesti operativi molto diversi - ha spiegato Hudson -, in cui la robusta domanda di viaggi per gran parte dell’anno si è scontrata con un’impennata dei costi del carburante causata dal conflitto in Medio Oriente, che ha ridotto gli utili del secondo semestre”.

Le scelte compiute dalla compagnia di aumentare le tariffe, ridurre la capacità nazionale e riposizionare aeromobili su rotte internazionali più redditizie hanno compensato solo parzialmente le difficoltà derivanti dall’aumento dei costi del fuel. Per il futuro, nonostante l’allentamento delle tensioni in Medio Oriente, Qantas prevede che la spesa per il carburante aumenterà ancora nel semestre in corso rispetto a un anno fa, sebbene disponga di coperture di hedging per l’85% del fabbisogno. In merito alla domanda di viaggi, invece, l’amministratore delegato ha dichiarato che rimane resiliente, “anche se - ha aggiunto - si prevede una flessione della capacità nazionale del 3% nel primo semestre, a fronte di un aumento della capacità internazionale del 2%”.