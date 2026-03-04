Un volo aggiuntivo e opzioni di viaggio flessibili per i collegamenti da, per o via Australia ed Europa. Questi i servizi che Qantas ha deciso di mettere a disposizione dei passeggeri coinvolti nella chiusura dello spazio aereo del Medio Oriente. Il vettore sostiene che non ci siano conseguenze sui voli operati da Qantas, inclusi quelli tra Singapore e Londra, e i voli tra Perth e Parigi. Il volo QF9 da Perth a Londra, tuttavia, come dichiarato in una nota dalla compagnia potrebbe operare via Singapore per una sosta di rifornimento, a causa degli aggiustamenti necessari alle rotte di volo: “Informeremo i clienti in anticipo rispetto alla partenza” precisa Qantas.

La compagnia aerea fa inoltre notare che il volo QF9 opererà con il numero aggiornato QF209 e l’orario di partenza potrebbe essere diverso da quello riportato sul biglietto originale. “Si consiglia ai clienti di verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio” dice la nota del vettore.

Per supportare i clienti diretti nel Regno Unito e in Europa questo sabato 7 marzo Qantas opererà un volo aggiuntivo A380 di sola andata da Sydney a Londra via Singapore, ora disponibile per la prenotazione, per accogliere ulteriori 485 passeggeri.

“Allo stato attuale - ammette tuttavia la compagnia - la disponibilità sui servizi Qantas diretti da e per l’Europa nelle prossime settimane è limitata. I clienti possono comunque prenotare voli verso l’Australia tramite diverse altre rotte, incluse Asia, Johannesburg, Nord e Sud America”.

Per quanto riguarda, invece, la policy commerciale, la compagnia specifica che i clienti interessati possono riprenotare su un altro volo operato dallo stesso vettore, con stessa origine e destinazione. Si può inoltre riprenotare su un volo operato da un vettore diverso, secondo le normali regole tariffarie, condizioni e limitazioni della mappa delle rotte.

Infine è possibile mantenere il valore del biglietto come credito e ottenere un rimborso, se idonei. Eventuali differenze tariffarie e tasse potrebbero essere applicate in caso di riprenotazione.