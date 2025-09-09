Qatar Airways e China Southern aumentano i voli in codeshare

Si rafforza il rapporto di collaborazione tra Qatar Airways e China Southern: è infatti in arrivo un aumento dell’accordo di codeshare che prevederà un aumento delle frequenze tra Doha e Pechino, in vista del Golden Week holiday period in Cina.

“Quest’ultima espansione garantisce che ogni rotta di Qatar Airways verso la Cina sia ora accessibile ai passeggeri di China Southern Airlines, sottolineando il nostro impegno a lungo termine verso un mercato che è parte integrante della nostra crescita e connettività”, commenta il cco del vettore del Golfo Thierry Antinori.

Dalla metà di ottobre Qatar Airways condividerà il codice su tre voli settimanali della compagnia cinese che a sua volta avrà accesso a 15 destinazioni in Europa, Africa e Medio Oriente da Doha. Con il nuovo accordo Qatar Airways sarà in grado di offrire 64 voli settimanali su otto scali nella Greater China in collaborazione con China Southern e Xiamen Airlines.