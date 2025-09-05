Qatar Airways volerà su The Red Sea, 12esima meta in Arabia

Entra anche la destinazione The Red Sea nel network di Qatar Airways in Arabia Saudita, dove la compagnia collega già 11 destinazioni con Doha. La nuova meta turistica, sulla quale si stanno concentrando ingenti investimenti, avrà inizialmente tre frequenze alla settimana e debutterà il prossimo 21 ottobre.

“L'aggiunta della rotta del Mar Rosso da parte di Qatar Airways alla nostra rete globale è un ulteriore esempio della nostra dedizione a fornire destinazioni diverse che il viaggiatore globale esigente richiede – sottolinea il ceo Mohammed Al-Meer -. Il Mar Rosso – la nostra dodicesima destinazione in Arabia Saudita – offre una vasta gamma di esperienze uniche e arricchenti del Medio Oriente. Con questo annuncio, queste esperienze di viaggio sono ora accessibili con la migliore compagnia aerea del mondo tramite il nostro hub premiato – l'Aeroporto Internazionale Hamad”.