Qatar non lascia la presa sull’Europa: la via di Aeroitalia

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quanto Qatar Airways tentò l’avventura italiana con Air Italy. Da allora diversi avvenimenti hanno cambiato lo scenario del trasporto aereo nella Penisola. Ma l’interesse per la parte Sud dell’Europa da parte del vettore mediorientale evidentemente non è calata.

L’accordo interline stretto poche settimane fa con Aeroitalia lo dimostra chiaramente: la collaborazione, annunciata tramite una nota del vettore italiano, consente ai passeggeri di prenotare tramite agenzie di viaggio, collegamenti tra la rete globale di Qatar Airways e le destinazioni servite da Aeroitalia - Catania, Palermo, Comiso, Cagliari e Olbia – attraverso gli hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Qatar Airways mette così nuovamente un piede in Italia, riprendendo le fila del discorso là dove era stato lasciato. Il ruolo di Aeroitalia, tuttavia, potrebbe essere diverso, come nota anche preferente.com: mentre Air Italy avrebbe dovuto servire anche mete oltreoceano, questa volta il vettore italiano potrebbe consentire a Qatar di collegarsi soprattutto con le mete interne del Belpaese, isole in primis.