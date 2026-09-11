Qatar Airways espande il network invernale con 170 destinazioni

Espansione del network per Qatar Airways nella stagione invernale 2026-2027. Il vettore raggiungerà, infatti, 170 destinazioni con 186 voli settimanali tra Africa, Asia-Pacifico, Europa, Americhe e Medio Oriente. Il programma prevede la ripresa di alcuni collegamenti e l'aumento delle frequenze su diversi mercati, con transiti attraverso l'Hamad International Airport di Doha.

In Africa, i collegamenti giornalieri per Zanzibar (Tanzania) riprenderanno il 25 ottobre 2026. Qatar Airways incrementerà inoltre i voli per le Seychelles, portandoli da quattro a sette a settimana a partire dal 1° marzo 2027. I servizi per Johannesburg (Sudafrica) passeranno da 14 a 18 voli settimanali a partire dal 2 dicembre 2026.

In Nord America, i voli per Montréal (Canada) aumenteranno da cinque a sette a settimana dal 25 ottobre 2026, con un incremento della capacità di posti pari al 40%.

Nell'area Asia-Pacifico, i collegamenti per Phuket (Thailandia) passeranno da 14 a 21 voli settimanali a partire dal 25 ottobre 2026. Anche i voli per Malé (Maldive) aumenteranno, passando da 12 a 21 a settimana. I servizi per Ho Chi Minh City (Vietnam) saliranno da 7 a 11 a settimana dal 7 novembre 2026, includendo la reintroduzione di 4 voli diretti settimanali tra Doha e Ho Chi Minh City; rimarrà operativo anche l'attuale collegamento Doha-Ho Chi Minh City-Phnom Penh.

I voli per Kuala Lumpur (Malesia) saliranno a 18 a settimana a partire dal 25 ottobre 2026, affiancandosi ai 14 voli settimanali sulla tratta Doha-Kuala Lumpur operati dal partner dell'alleanza oneworld, Malaysia Airlines.

Qatar Airways ripristinerà i collegamenti giornalieri per Canberra (Australia), via Melbourne, a partire dal 9 dicembre 2026. Contestualmente, i voli per Melbourne passeranno da 7 a 14 a settimana. I collegamenti da Brisbane riprenderanno con tre voli a settimana (per un totale di 10), mentre quelli da Perth ripartiranno con 4 voli settimanali (portando il totale a 11).

In Europa, a partire dal 25 ottobre 2026, i voli per Londra Heathrow passeranno da 49 a 56 a settimana, con un incremento della capacità dell'11%. La connettività tra Londra e Doha sarà supportata anche da British Airways, partner in codeshare di Qatar Airways, che opera un collegamento giornaliero tra le due capitali. I voli per Francoforte, in Germania, passeranno da 18 a 21 a settimana a partire dal 7 dicembre 2026, segnando un aumento della capacità del 7%.

In Medio Oriente, Qatar Airways incrementerà del 10% le operazioni di volo giornaliere durante la stagione invernale e ripristinerà i collegamenti verso quattro destinazioni in Arabia Saudita. I voli per Qassim riprenderanno il 25 ottobre 2026, seguiti da quelli per Taif (31 ottobre 2026), Yanbu (2 gennaio 2027) e Tabuk (3 gennaio 2027). Ciascuna delle quattro destinazioni saudite sarà servita da due voli settimanali.