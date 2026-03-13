Qatar Airways, l’aggiornamento sul corridoio dei voli

Qatar Airways ha ricevuto un’autorizzazione temporanea dall’Autorità dell’Aviazione Civile del Qatar per operare un corridoio limitato di voli.

I passeggeri potranno partire dall’Hamad International Airport verso le seguenti destinazioni: Bangkok, Il Cairo, Parigi, Dallas/Fort Worth, Roma, Hong Kong, Seoul, Jeddah, Kuala Lumpur, Londra Heathrow, Madrid, Muscat, Melbourne e Toronto.

Per prenotare è possibile visitare il sito ufficiale qatarairways.com oppure utilizzare l’app della compagnia. Come riporta Il Messaggero si raccomanda di recarsi in aeroporto solo se si possiede una prenotazione confermata valida.

“La sicurezza e il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio - fa sapere la compagnia aerea - rimangono la massima priorità di Qatar Airways, che ringrazia tutti per la comprensione mentre lavora per garantire un viaggio sicuro e regolare”. Intanto In Qatar i visitatori bloccati stanno ottenendo un soggiorno prolungato gratuito fino a quando non saranno in grado di lasciare il Paese in sicurezza. I clienti che superano la durata del visto non incorreranno in alcuna penale in attesa di tornare a casa.

“Il Qatar rimane una destinazione ben preparata, pienamente in grado di gestire situazioni di questa natura con efficienza e professionalità - si legge nel messaggio di Visit Qatar -. Mentre la situazione viene attentamente monitorata, la destinazione continua a operare con stabilità.