Qatar Airways torna a volare su Venezia

Sono ripresi ieri i collegamenti di Qatar Airways per Venezia con voli giornalieri non-stop tra l’Hamad International Airport e l'Aeroporto Marco Polo.

Il volo di Qatar Airways per Venezia rientra nei piani di espansione del network della compagnia per il 2024, e va ad aggiungersi ai servizi già esistenti per Milano e Roma. Il nuovo orario assicura che i passeggeri possano facilmente viaggiare da e verso le città italiane servite dal vettore.

“Con l’inizio della stagione estiva, siamo entusiasti di riprendere il nostro servizio giornaliero per Venezia – dice Thierry Antinori, chief commercial officer di Qatar Airways -. L'Italia è un mercato chiave per Qatar Airways e ci impegniamo a fornire ai nostri passeggeri maggiori opportunità di viaggio e connessioni per esplorare questo meraviglioso Paese e per permettere ai viaggiatori italiani di raggiungere facilmente le destinazioni del nostro network”.

Venezia è una destinazione molto ambita, che affascina i viaggiatori provenienti da Doha. Inoltre da Venezia i viaggiatori italiani hanno la possibilità di esplorare destinazioni popolari come Bangkok, Maldive, Phuket e Bali.

“Oggi è un giorno particolarmente importante per il nostro aeroporto, che segna il ritorno di una compagnia aerea fondamentale per il nostro network di lungo raggio – dice Monica Scarpa, a.d. del gruppo Save -. Qatar Airways, con il suo volo giornaliero su Doha, garantisce infatti collegamenti capillari con l’Estremo Oriente e in particolare con il Sudest asiatico”.