Qatar Airways, a bordo dei B777-300 arriva il wi-fi Starlink

Il wi-fi ad alta velocità targato Starlink sale a bordo degli aerei Qatar Airways. La compagnia aerea ha annunciato l’introduzione della connessione progettata dalla Space X di Elon Musk su tre dei suoi Boeing 777-300 entro l’ultimo trimestre di quest’anno.

Un’operazione volta a migliorare l’esperienza dei passeggeri a bordo e che muove nella direzione di estendere progressivamente la tecnologia a tutta la flotta del vettore entro i prossimi due anni.

I passeggeri potranno così utilizzare la rete ad alta velocità e a bassa latenza con un semplice click per usufruire di un’ampia gamma di servizi: dall’intrattenimento in streaming al gioco online. “Questa entusiasmante collaborazione con Starlink testimonia la nostra filosofia orientata al cliente e il nostro impegno a elevare sempre di più l’esperienza dei passeggeri - spiega l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -, mentre continuiamo a migliorare le nostre offerte innovative per soddisfare e superare le aspettative dei passeggeri durante il loro viaggio con Qatar Airways”.

Il vettore è il primo player dell’area Mena ad avviare una collaborazione con Starlink.