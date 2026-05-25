Qatar chiude l’esercizio in crescita

Qatar Airways Group archivia l’esercizio 2025/26 con risultati in crescita nonostante un contesto internazionale complesso. Il gruppo ha registrato un utile netto post imposte di 7,08 miliardi di Riyal, pari a 1,94 miliardi di dollari, confermando solidità finanziaria e capacità di risposta alle tensioni geopolitiche.
Nel periodo la compagnia ha trasportato oltre 41,8 milioni di passeggeri attraverso l’hub di Hamad International Airport.
Nel 2026 la compagnia ha anche ottenuto il nono riconoscimento Skytrax come migliore compagnia aerea del mondo e l’espansione della rete oltre 160 destinazioni per l’estate 2026.