Quaranta, Enac: “Sicurezza e sostenibilità per un ambiente di volo responsabile”

“I progressi nell’ambito della safety e della security sono strettamente legati agli obiettivi di sostenibilità”. Così il direttore generale dell’Enac e presidente Ecac Alessio Quaranta, intervenendo al Malaysia Aviation Safety Seminar 2024, in corso a Kuala Lumpur.

“Un approccio integrato tra sicurezza e sostenibilità contribuisce a realizzare un ambiente di volo sicuro e responsabile per il futuro che ci vede impegnati ad affrontare sempre nuove sfide e una crescita significativa dei dati di traffico – ha continuato -. Come presidente Ecac ritengo sia particolarmente importante l’armonizzazione delle regole per garantire che nessun Paese sia lasciato indietro”.