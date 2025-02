Saranno 67 le nuove rotte aeree finanziate dalla Regione Sardegna per incentivare il turismo nell’isola e potenziare i collegamenti con la penisola e gli altri scali internazionali.

La Giunta regionale, come riporta Il Sole 24Ore, ha infatti dato il via libera all’atto di indirizzo per la predisposizione del bando ‘Nuove Rotte’ promosso “con l’obiettivo di ampliare l’offerta di trasporto aereo da e per l’Isola”.

!L’iniziativa – spiegano in Regione - mira a migliorare la connettività della Sardegna, favorire la mobilità dei cittadini e stimolare l’afflusso turistico durante tutto l’anno”.

La procedura prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e “faciliterà, attraverso la copertura del 50% dei costi aeroportuali sostenuti sia nell’aeroporto di partenza sia nell’aeroporto di arrivo, l’attivazione di nuove rotte aeree per collegare la Sardegna con numerose destinazioni in Europa e nel mondo”.

Le tratte che rientrano nel bando sono 67 e sono state selezionate tenendo conto dell’attrattività turistica, della domanda dei passeggeri e della necessità di rafforzare i collegamenti con hub internazionali strategici.

“Con il bando ‘Nuove Rotte’ facciamo un passo concreto verso una Sardegna sempre più connessa, non solo con l’Europa, ma anche con il resto del mondo - ha detto Barbara Manca, assessore regionale ai Trasporti -. Il nostro obiettivo è garantire ai sardi maggiori opportunità di mobilità e, al contempo, incentivare l’arrivo di turisti durante tutto l’anno, contribuendo alla crescita economica dell’Isola”.