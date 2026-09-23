Riyadh Air, la nuova compagnia aerea di bandiera dell'Arabia Saudita nata nel 2023, ha fatto ufficialmente il suo debutto nel mercato italiano annunciando l'apertura delle vendite per il nuovo collegamento diretto tra Milano e Riad.

La rotta su Milano diventa la quinta destinazione europea del network, dopo Heathrow, Malaga, Madrid e Manchester.

A partire dal 16 dicembre 2026, Riyadh Air opererà quattro voli settimanali tra l'Aeroporto di Milano Malpensa (MXP) e l'Aeroporto Internazionale Re Khalid (RUH).

Oltre a facilitare i viaggi point-to-point, il servizio posiziona Riad come un hub di collegamento, ad esempio verso Bangkok (BKK), Islamabad (ISB), Gedda (JED), Kuala Lumpur (KUL) e Manila (MNL).

Tony Douglas, ceo di Riyadh Air, ha dichiarato: “L'apertura delle vendite per Milano segna il nostro debutto ufficiale in Italia, un mercato per noi di importanza capitale. Milano incarna l'eccellenza globale nel design, negli affari e nel turismo, in perfetta sintonia con la visione di Riyadh Air. Non vediamo l'ora di accogliere i viaggiatori italiani a bordo dei nostri aerei per offrire loro un'esperienza unica e completamente digitale, supportando al contempo gli ambiziosi obiettivi della Vision 2030 dell'Arabia Saudita“.

L’offerta di volo

I voli verso Milano saranno operati con la flotta di Boeing 787-9 Dreamliner di Riyadh Air. I viaggiatori potranno scegliere tra quattro classi di viaggio (Business Elite, Business, Premium Economy ed Economy). L'esperienza a bordo offre sedute ergonomiche, il sistema di intrattenimento avanzato Astrova di Panasonic Avionics con schermi Oled 4K, connettività wi-fi ad alta velocità gratuita per i membri loyalty, set di cortesia firmati dal brand di lifestyle saudita Kayanee e speciali kit Disney per i viaggiatori più piccoli.

I viaggiatori possono già iscriversi a Sfeer, il programma fedeltà di Riyadh Air: i membri godono della 'Best Offer Guarantee', punti che non scadono mai e wi-fi di bordo sempre gratuito.