Riyadh Air diversifica la flotta: ordine per 60 Airbus A321neo

Riyadh Air, compagnia aerea saudita pronta al debutto il prossimo anno, ha annunciato di aver siglato un accordo per 60 Airbus A321neo. Il vettore ha fatto sapere che opererà con una flotta composta da aeromobili realizzati tanto da Boeing - con 39 Boeing 787-9 come fiore all'occhiello degli aerei a fusoliera larga, probabilmente i primi che entreranno in funzione al momento dell'inaugurazione -, quanto da Airbus per ciò che concerne i mezzi a fusoliera stretta.



Non vi è ancora certezza sul mix di modelli scelti da Riyadh Air, al momento i vertici dell'azienda hanno parlato di 'Airbus A321neo Family', il che lascia intendere che, come ipotizza simpleflying.com , possano essere inclusi sia alcuni LR sia gli XLR.



“Questo investimento non soltanto ci consentirà di supportare la crescita economica del settore dell'aviazione, ma garantirà a Riyadh Air di operare con una delle flotte più efficienti a livello energetico - spiega il ceo della compagnia, Tony Douglas. - Questa strategia sarà funzionale anche per aiutare l’Arabia Saudita a raggiungere i propri obiettivi di decarbonizzazione”.