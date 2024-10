Ottimizzazione delle tariffe, Riyadh Air sigla l’accordo con Sabre

Riyadh Air ha siglato con Sabre Corporation un accordo strategico con Sabre Corporation in base al quale utilizzerà la tecnologia di ottimizzazione delle offerte SabreMosaic™. Alimentata da Sabre Travel AI™ e utilizzando l’intelligenza artificiale e il machine learning di Google, la tecnologia migliora la costruzione delle offerte grazie a una segmentazione dei clienti e a un pacchetto intelligente, consentendo alla compagnia aerea di sbloccare valore e vantaggi attraverso efficaci capacità di ottimizzazione delle offerte.

“L’approccio innovativo di Riyadh Air e la sua visione di essere una compagnia aerea digitale – commenta Darren Rickey, vicepresidente senior per le vendite globali di compagnie aeree e gestione degli account in Sabre Travel Solutions - si allinea perfettamente con l’impegno di Sabre nel guidare la trasformazione della vendita al dettaglio delle compagnie aeree”. Riyadh Air implementerà Air Price IQ, Ancillary IQ, Bundle IQ e Upgrade IQ di SabreMosaic per generare e gestire offerte dinamiche. Il vettore utilizzerà anche SabreMosaic Continuous Revenue Optimizer per una vera e propria tariffazione continua, diventando la prima compagnia aerea a operare senza le tradizionali tariffe e classi di prenotazione nel canale diretto.