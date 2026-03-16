Riyadh Air svela le 15 rotte del debutto. Non c’è l’Italia

Saranno 15 le destinazioni che formeranno la colonna portante dell’avvio dei collegamenti di Riyadh Air. Dopo i primi esperimenti su Londra Heathrow, la nuova compagnia saudita dalle alte potenzialità grazie ai fondi a disposizione ha definito lo schedule di partenza, ovviamente al momento ancora vincolato all’evolversi della situazione in Medio Oriente.

Nel dettaglio gli aeroporti che formeranno questa ‘rete’ sono: Madrid, Londra Heathrow, Manchester e Parigi Charles de Gaulle in Europa; Manila, Kuala Lumpur, Bangkok e Jakarta, sul lungo raggio; Il Cairo, Amman, Dubai, Lahore, Mumbai e Islamabad sul corto-medio raggio.

Sui tempi, si legge su Preferente, l’obiettivo è di avviare la maggior parte delle rotte entro la fine di quest’anno, anche se al momento non sono state fornite tempistiche precise così come non si conosce ancora quali saranno gli aeromobili che verranno utilizzati.