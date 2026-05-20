Routes Awards:premiate Praga,Firenze e Atene

È l’aeroporto di Praga il vincitore assoluto dei Routes Europe 2026 Awards, il premio assegnato ieri nel corso di Routes Europe 2026 a Rimini. Praga ha trionfato anche nella categoria 5-20 milioni di passeggeri, mentre in quella con meno di 5 milioni di passeggeri il vincitore è stato l’aeroporto di Firenze, che nel 2025 ha gestito 3,8 milioni di viaggiatori, con un aumento del 9,4% rispetto all’anno precedente, grazie al supporto di 20 compagnie aeree che servono 40 destinazioni. Sono state siglate due nuove partnership con Air Corsica e Air Serbia e sono state inaugurate nuove rotte verso destinazioni come Alghero, l’isola d’Elba, Belgrado, Bruxelles e Nizza.

L’aeroporto internazionale di Atene si è aggiudicato il premio nella categoria “oltre 20 milioni di passeggeri”, replicando il successo di Routes World 2025. L’aeroporto ha gestito 34 milioni di passeggeri nel 2025, con un aumento del 6,7% rispetto all’anno precedente. Sono 21 le compagnie aeree - nove delle quali nuove sul mercato - che hanno lanciato i propri servizi su Atene, aggiungendo 29 nuove destinazioni. Ulteriori 20 aumenti di frequenze e l’aggiunta di servizi su rotte esistenti hanno rafforzato il network dalla capitale greca.

Il premio Destinazione è stato assegnato all’Ente del Turismo delle Isole Canarie - Promotur per il suo ruolo nel rafforzare la connettività aerea dell’arcipelago spagnolo attraverso una strategia di sviluppo delle rotte a lungo termine. La destinazione ha aumentato la capacità di posti del 33,6% rispetto al 2019, aggiungendone oltre 6 milioni, mentre il traffico passeggeri è aumentato del 24,3%.

Jet2.com ha vinto nella categoria Compagnia aerea, assicurandosi la terza vittoria consecutiva. La compagnia aerea britannica ha continuato ad espandere la propria rete attraverso una crescita costante della capacità, lo sviluppo di nuove basi e una stretta collaborazione con aeroporti e partner turistici. Il vettore opera ora oltre 650 rotte da 14 basi nel Regno Unito verso oltre 80 destinazioni, grazie anche all’apertura delle basi di Bournemouth e Londra Gatwick.