Cinque rotte per Ryanair nella summer dall’aeroporto di Ancona. Il vettore ha infatti annunciato oggi i collegamenti in partenza dalle Marche per Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Düsseldorf-Weeze e Londra Stansted.

Ryanair opera da Ancona da 26 anni, promuovendo la connettività e il turismo tutto l’anno.

Il vettore offrirà quest’estate oltre 40 voli settimanali dal Raffaello Sanzio.