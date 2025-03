L’abbonamento affascina anche Ryanair. Dopo l’iniziativa di Wizz Air, che nell’agosto dello scorso anno ha smosso il mercato con il suo ‘All you can fly’, anche il vettore irlandese lancia una proposta di abbonamento annuale che riguarda, però, i servizi aggiuntivi e forse, ma non è del tutto chiaro, anche i prezzi dei voli.

In sostanza, ‘Prime’ (così si chiama il prodotto di Ryanair, ndr), viene lanciato come un programma di sconti: con un’iscrizione da 79 euro l’anno, i viaggiatori avranno “posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio gratuita e l’accesso a 12 offerte esclusive all’anno” scrive il vettore in una nota.

Questi sconti a cui i passeggeri iscritti a Prime potranno accedere non sono bene specificati: non si capisce, ad esempio, se sarà applicata una percentuale di sconto su ogni singolo volo, perché Ryanair si limita a fornire, nella nota, un calcolo di quanto risparmieranno gli abbonati al servizio, ossia “gli abbonati “Prime” che volano 12 volte all’anno risparmieranno fino a 420 euro (oltre 5 volte il costo dell’abbonamento di 79 euro). Anche gli abbonati che volano solo 3 volte all’anno risparmieranno 105 euro” si legge.

L’iniziativa è limitata inizialmente a 250 mila persone, residenti in Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Olanda, Regno Unito, Polonia, Portogallo e Spagna.