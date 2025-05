Incognita aeroporti: più clienti, meno ricavi

Secondo l’ultimo rapporto Aci World Economics, che raccoglie le performance finanziarie di oltre mille 60 aeroporti che rappresentano l’82% del traffico passeggeri globale, gli scali mondiali sono in grandi difficoltà finanziarie.

“Sebbene il traffico passeggeri sia in ripresa, i ricavi aeroportuali continuano a essere in calo dell’11,4%, a sottolineare le difficoltà finanziarie in corso”, ha dichiarato il direttore generale di Aci World, Justin Erbacci.

I ricavi globali, come riporta TravelDailyNews, hanno infatti raggiunto i 146 miliardi di dollari, con un aumento del 21,4% rispetto al 2022, ma comunque inferiore dell’11,4% rispetto ai 158,6 miliardi di dollari registrati nel 2019.

Ancora più importante è analizzare i ricavi, dividendoli in aeronautici e non. I primi nel 2023 hanno raggiunto i 79 miliardi di dollari con una quota praticamente invariata del 53,6% rispetto al 54% del 2019. Nel frattempo, però, i ricavi non aeronautici ovvero quelli commerciali, si sono attestati a 54 miliardi di dollari, il 17% in meno rispetto al pre pandemia. Con questi numeri diventano incerti anche gli investimenti, stimati in 2,4 trilioni di dollari e necessari nei prossimi anni per sostenere la crescita dei passeggeri.

Intanto, il traffico passeggeri è quasi tornato ai livelli pre-pandemici nel 2023, solo il 5,4% in meno rispetto al 2019. Sempre secondo Aci World, si prevede che il numero globale di passeggeri salirà a 17,7 miliardi entro il 2043 e a 22,3 miliardi entro il 2053, quasi 2,4 volte il volume previsto per il 2024.

“Con la domanda di viaggi aerei destinata a crescere vertiginosamente nei prossimi decenni, è fondamentale che le autorità di regolamentazione adottino politiche flessibili a sostegno degli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali, garantendo la crescita sostenibile dell’aviazione e massimizzandone i benefici sociali ed economici”, ha concluso Erbacci.