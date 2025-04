Futura Club Academy 2025 ai nastri di partenza. Il primo programma di formazione interno dedicato al potenziamento delle competenze dei vari settori alberghieri e del t.o. coincide con un anno speciale per l’azienda, che celebra il suo 30° anniversario nel segmento del tour operating.

La Futura Club Academy, che si terrà dal 4 all’11 maggio a Rossano Calabro presso il Futura Club Itaca Nausicaa, rappresenta un percorso di crescita professionale, strutturato per sviluppare competenze specifiche e innalzare gli standard qualitativi dei servizi offerti nelle strutture a marchio Futura Club. Attraverso un programma formativo completo e dinamico, l’Academy si pone l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva degli ospiti, elemento centrale della filosofia di Futura Vacanze espresso anche nel payoff aziendale ‘Tu al centro della vacanza’.

La Futura Club Academy coinvolgerà diverse figure professionali – oltre 480 - che operano quotidianamente nella struttura organizzativa di Futura Vacanze, avvalendosi anche del contributo di formatori esterni altamente qualificati. Il programma si rivolge in particolare al personale impiegato nei villaggi, nonché alla divisione t.o., con parte dell’area commerciale, amministrativa ed operativa della sede.

La Futura Academy si distingue per il suo approccio inclusivo, coinvolgendo non solo il personale operativo nei villaggi, ma anche figure chiave provenienti dalla sede del tour operator e dalla società di gestione Alberghiera FV Hotels. Questa partecipazione congiunta rappresenta una preziosa opportunità per rafforzare la sinergia tra i diversi livelli aziendali, promuovendo una cultura condivisa e un allineamento strategico verso gli obiettivi prefissati a inizio anno.

“Siamo entusiasti di presentare la Futura Club Academy, un progetto che testimonia la nostra ferma convinzione nell’importanza della formazione continua come motore di crescita e innovazione, e che celebriamo con particolare orgoglio in occasione del nostro 30° anniversario. Crediamo che la crescita individuale di ogni membro dei nostri team contribuisca in modo significativo alla crescita collettiva del gruppo. La Academy è un’opportunità concreta per sviluppare talenti, rafforzare la nostra cultura aziendale e costruire un futuro in cui professionalità e passione per l’ospitalità si fondono per offrire il meglio ai nostri ospiti. Riteniamo che investire nelle competenze sia il miglior modo per guardare con fiducia al futuro”, afferma Stefano Maria Simei, direttore generale di Futura Vacanze.