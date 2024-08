I 20mila abbonamenti annuali ‘All you can fly’ messi in vendita da Wizz Air sarebbero già stati venduti tutti. L’abbonamento annuale lanciato lo scorso 13 agosto, come ricorda La Repubblica, permette di viaggiare lungo 780 destinazioni della compagnia, escluse le rotte nazionali.

Tuttavia, le condizioni di utilizzo dell’abbonamento lasciano qualche perplessità, confermata da Federconsumatori, che segnala uno “sbilanciamento a favore del vettore”.

Le regole impongono che si possa prenotare solo tre giorni prima, al costo di 9,99 euro per ciascun volo, senza alcun supplemento incluso.