Sono 43 le rotte che compongono l’operativo invernale di Ryanair su Bologna. Tre le novità della stagione - Olbia, Palma di Maiorca e Reggio Calabria -, cui si accompagna un incremento di frequenze su dieci mete consolidate come Barcellona, Malta, Vienna e Lamezia Terme.

Undici gli aeromobili della compagnia aerea basati a Bologna, inclusi 4 Gamechanger, che rappresentano un investimento di oltre 1 miliardo di dollari e supportano più di 4.600 posti di lavoro nella regione. “I voli settimanali da Bologna - sottolinea Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair - sono oltre 520, a testimonianza dell’impegno di Ryanair per lo sviluppo della regione Emilia-Romagna”.

Il totale di passeggeri trasportati su Bologna è arrivato quest’anno a 5,8 milioni, il 9% in più rispetto al 2023. Ryanair opera su questa città da 16 anni e, fino a oggi, ha trasportato oltre 49 milioni di passeggeri. “La collaborazione con Ryanair, avviata nel 2008 e confermata nel corso degli anni - conclude Antonello Bonolis, direttore business aviation e comunicazione di Aeroporto di Bologna - rimane per noi un asset fondamentale per la crescita dell’aeroporto e del territorio. Siamo molto soddisfatti di quanto realizzato insieme in questi anni e delle opportunità di connettività sviluppate per i nostri passeggeri”.