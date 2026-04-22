Ryanair anticipa la chiusura di check-in e bag drop

Ryanair ha annunciato che da martedì 10 novembre i servizi di check-in e bag drop in tutti gli aeroporti in cui opera chiuderanno 60 minuti prima della partenza programmata (rispetto ai 40 minuti attuali) per dare ai passeggeri più tempo per superare i controlli di passaporto e sicurezza aeroportuali, riducendo così il numero molto ridotto di passeggeri che attualmente perdono il volo, poiché si trovano bloccati in coda.

Il vettore conferma che i passeggeri che non devono consegnare bagaglio per la stiva potranno recarsi al gate direttamente, come avviene ora.

Ryanair continua la strategia di installare più postazioni self-service per la consegna bagagli nel proprio network, con oltre il 95% degli aeroporti coperti entro ottobre. Queste postazioni self-service sono integrate con l'app Ryanair e servono ai viaggiatori per imbarcare i bagagli e stampare le etichette in autonomia.

Il cmo di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Da martedì 10 novembre, i clienti Ryanair vedranno il check-in in aeroporto e la consegna dei bagagli chiudere 60 minuti prima della partenza programmata, invece dei 40 minuti attuali. Questo permetterà al 20% dei nostri clienti (che imbarca il bagaglio) di avere più tempo per superare i controlli di passaporto e sicurezza aeroportuali, e arrivare puntuali al gate di partenza, specialmente durante i periodi più intensi, quando alcune di queste code aeroportuali possono essere più lunghe”.