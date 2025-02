Ryanair apre alla Turchia: i primi voli su Bodrum e Dalaman

Ryanair ha lanciato una nuova offerta di rotte dalla sua base principale, Londra Stansted, che per la prima volta include Bodrum e Dalaman. Per la prima volta quindi, come riporta Preferente, il vettore irlandese si spinge in una destinazione tradizionale appannaggio di easyJet. Invece, la compagnia non volerà ad Antalya, la prima destinazione della Turchia.

I voli hanno cominciato a funzionare adesso e continueranno per tutta l'estate.

L’ingresso di Ryanair in Turchia rappresenta un importante indicatore. Di fatto, Ryanair aveva iniziato senza toccare le rotte turistiche che erano molto gettonate da easyJet. E non ha mai toccato la Svizzera. easyJet, a sua volta, non ha mai volato in Irlanda, per esempio.

In Turchia la situazione era simile: mentre easyJet, Jet2 e Wizz Air volano regolarmente nelle zone turistiche, Ryanair non lo aveva mai fatto. E questo nonostante la compagnia voli verso la Giordania o Israele, che sono ancora più lontani. Ma oggi il vento sta cambiando.