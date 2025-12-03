Ryanair chiude il programma Prime: “Troppo conveniente per i passeggeri”

Troppo conveniente per i clienti e poco remunerativo per la compagnia aerea. Sarebbe questo il motivo alla base della chiusura da parte di Ryanair dell’abbonamento Ryanair Prime.

A soli otto mesi di distanza dal lancio, infatti, la low cost irlandese ha annunciato il ritiro anticipato del programma, che riservava agli abbonati tariffe ridotte posto gratuito e assicurazione omaggio su un massimo di 12 voli all’anno.

Secondo i calcoli del vettore, gli iscritti a Prime che hanno volato 12 volte hanno risparmiato fino a 420 euro, ovvero - riporta SkyTg24 - oltre 5 volte il costo dell’abbonamento. Notevole il risparmio anche per quanti hanno usato le agevolazioni di Prime solamente 3 volte, stimato in 105 euro. Troppo per poter garantire un ritorno proficuo alla compagnia aerea.