Ryanair contro le Ota, nuove tensioni con eDreams

Nuove tensioni tra Ryanair e eDreams. Nonostante una sentenza del Tribunale Commerciale di Barcellona abbia imposto alla compagnia low cost irlandese di cessare le pratiche denigratorie nei confronti dell’Ota, il vettore ha pubblicato un nuovo report in cui critica il modello di business della piattaforma.

Nel rapporto di gennaio, riporta Hosteltur, Ryanair torna ad accusare eDreams - insieme ai portali Vola e Tryp - di applicare prezzi tre volte più alti rispetto a quelli disponibili sul sito ufficiale del vettore, sostenendo di voler “proteggere i consumatori europei dai prezzi eccessivi delle Ota”. Un’espressione che conferma la posizione della compagnia sull’intermediazione online.

Parallelamente, la compagnia aerea ha presentato ricorso contro la sentenza spagnola, aprendo la strada a un secondo grado di giudizio. Una mossa che, secondo eDreams, allungherà ulteriormente i tempi di una vicenda giudiziaria già complessa, con potenziali ricadute non solo legali ma anche reputazionali per entrambe le parti.