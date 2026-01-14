Ryanair, tagli anche in Irlanda: la low cost rivede gli impegni a Cork

Continua implacabile la politica dei tagli di Ryanair. E questa volta anche nel Paese di origine della low cost. La compagnia aerea si prepara infatti a ridimensionare la propria presenza all’aeroporto di Cork.

Secondo quanto riportato da Preferente, il vettore guidato da Michael O’Leary ha annunciato la soppressione di tre rotte in partenza dallo scalo irlandese verso Danzica, Poznan e Roma, a partire dalla stagione estiva in arrivo. Le cancellazioni dovrebbero entrare in vigore tra il 26 e il 28 marzo.

Contestualmente, Ryanair procederà anche alla rimozione di uno dei quattro aeromobili basati nell’aeroporto. L’aereo sarà trasferito a Shannon, scalo indipendente che la compagnia considera più competitivo in termini di costi e sul quale intende concentrare ulteriori investimenti.