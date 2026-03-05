Ryanair: estate in Puglia con 82 rotte. Tre le new entry

Saranno 82 le rotte che verranno operate da Ryanair dagli aeroporti di Bari e Brindisi nel corso dell’operativo estivo. Il network sarà sostenuto da 5 aeroporti basati, di cui 3 sul Karol Wojtyla, con un investimento da parte della low cost di 500 milioni di euro.

Tre le novità, tutte da Bari, da dove decolleranno anche i collegamenti su Bucarest, Bristol e Trapani. Con queste novità la compagnia arriverà a 7 milioni di posti offerti, che andranno così ad aggiungersi agli oltre 60 milioni di passeggeri trasportati in 22 anni di operatività sugli scali pugliesi.

“Proprio in questa fase così complessa, continuiamo con pervicacia a sostenere il nostro sistema turistico, convinti che investire in collegamenti e accessibilità significhi rafforzare l’intero tessuto economico regionale – sottolinea il presidente di Adp Antonio Maria Vasile -. L’introduzione di nuove destinazioni rappresenta un segnale concreto di fiducia verso il nostro territorio e verso la capacità dei nostri scali di sostenere una crescita costante del traffico passeggeri. La Puglia nel 2026, anche grazie al prezioso contributo di Ryanair, può arrivare ad essere tra le regioni più visitate d’Italia”.