“È la prima volta dal lancio di Ryanair nel 1997 che la compagnia aerea ha saldato tutto il debito, lasciandola con una flotta ‘libera’ composta da 620 B737”. Si tratta di un traguardo epocale quello raggiunto da Ryanair ieri, quando con il rimborso dell’ultimo bond da 1,2 miliardi la compagnia low cost si trova in una situazione finanziaria tranquilla.

“Questa solidità finanziaria amplia ulteriormente il divario di costi tra Ryanair e i nostri concorrenti – sottolinea il cfo Neil Sorahan -, molti dei quali sono esposti a debiti costosi (a lungo termine) e a leasing di aeromobili, e permetterà a Ryanair di continuare a far crescere il traffico a tariffe molto più basse rispetto ai nostri concorrenti, portando ancora più valore ai consumatori in tutta Europa”.

Ora i prossimi obiettivi della compagnia sono il raggiungimento di 300 milioni di passeggeri all’anno per il 2034 grazie alla consegna di 50 nuovi aerei all’anno dal 2029. Traguardo che verosimilmente sarà raggiunto con nuovi interventi sui mercati obbligazionari.