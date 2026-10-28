Dal 10 novembre Ryanair cambierà le regole per l’accettazione dei bagagli: i banchi infatti chiuderanno 20 minuti prima rispetto a quanto accade adesso.
Non ci sarà dunque più tempo fino a 40 minuti prima della partenza per consegnare i bagagli da imbarcare, ma bisognerà arrivare ai banchi almeno 60 minuti prima.
Come riporta preferente.com la modifica era stata già annunciata ad aprile e diventerà operativa tra due settimane. Il cambiamento secondo i calcoli della compagnia interesserà il 20% dei passeggeri, ovvero circa 40 milioni di persone all’anno: questa la percentuale dei viaggiatori della low cost che devono imbarcare il bagaglio.
Per tutti gli altri non cambierà nulla e potranno continuare a effettuare il check-in online prima di arrivare in aeroporto.
Dara Brady, direttore marketing di Ryanair, ha commentato: “Questo piccolo cambiamento consentirà al 20% dei passeggeri Ryanair che imbarcano il bagaglio di avere più tempo per superare i controlli di sicurezza e il controllo passaporti”.