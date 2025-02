Ryanair ha superato la soglia dei 3mila voli quotidiani, mantenendosi saldamente in vetta alla classifica dei vettori europei e allungando la sua distanza dagli altri player del continente. Secondo i dati Eurocontrol, infatti, la compagnia nel 2024 ha operato una media totale di 3.044 voli al giorno, una cifra che rappresenta un incremento di 8 punti percentuali sul 2023.

Il gruppo Lufthansa ha concluso l’esercizio con una media di 2.712 voli, il 5% in più dello scorso anno. Completa il podio Iag con 2.256 voli, un 4% in più sull’anno precedente. La quarta posizione, aggiunge Preferente, è occupata da Air France Klm con una media di 1.858 voli giornalieri, che rispetto al 2023 ha riportato lo stesso incremento di Iag, il 4%, mentre easyJet chiude la top five con 1.553 operazioni giornaliere, a più 5% sull’anno precedente.

Per quanto riguarda, invece, le singole compagnie aeree, compaiono nei primi posti della classifica anche Turkish Airlines, Lufthansa e Air France, rispettivamente con 1.435, 1.144 e 999 voli giornalieri.