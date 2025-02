Cambiano le regole dei check-in di Ryanair che, per ridurre i costi di gestione degli spazi aeroportuali ed eliminare i banchi di check-in fisici, ha stabilito che, a partire da maggio, i passeggeri del vettore potranno usare solo carte d’imbarco in formato digitale. Sarà dunque obbligatorio effettuare il check-in tramite l’app Ryanair, scaricando il documento di viaggio direttamente sul proprio telefono.

La compagnia accetterà ancora i biglietti stampati da casa, ma non consentirà più di stamparli in aeroporto, cosa che prima era possibile pagando una tariffa di 23 euro.

Per quanto riguarda, invece, i bagagli, aumentano le multe per chi non rispetterà le dimensioni del bagaglio a mano gratuito, che devono essere 40x20x25 cm. Nel caso in cui la borsa sia più grande si rischia una multa fino a 70 euro al gate, come riporta tg24.sky.it.

Resta l’opzione ‘Priority Boarding’ che permette di portare un secondo bagaglio a mano più grande oppure, per chi non vuole portare in cabina due valigie a pagamento, c’è la possibilità di imbarcarle nella stiva.

Forte la multa per chi perde il volo: 120 euro, un’ammenda applicata a chi effettua il check-in in ritardo o arriva dopo un’ora dalla partenza. Per evitarla, la compagnia suggerisce di presentarsi almeno 40 minuti prima della partenza.