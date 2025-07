Ryanair investe sull’Umbria, dieci rotte internazionali

Dieci nuove rotte e il raddoppio del traffico passeggeri da 400mila a 800mila all’anno entro il 2028. Si riassume in queste cifre il piano di Ryanair per l’Umbria. “Ryanair sta già registrando una crescita senza precedenti all’Aeroporto di Perugia, pari +140% rispetto al periodo pre-Covid - sottolinea il chief commercial Officer di Ryanair, Jason McGuinness -. L’Umbria, tuttavia, rimane ancora poco servita e c’è una grande opportunità per garantire una rapida crescita della connettività e del turismo nei prossimi tre anni, a condizione che si riducano i costi di accesso e venga abolita l’addizionale municipale”.

“Per il 2025 - rimarca - prevediamo l’operatività di 10 rotte internazionali e nazionali con oltre 70 voli settimanali, trasportando più di 400mila passeggeri all’anno e supportando oltre 300 posti di lavoro locali”.

“L’occasione e le opportunità di crescita che Ryanair ci ha prospettato – ha aggiunto la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti - saranno oggetto di valutazioni dei prossimi mesi.

Riaffermiamo quindi l’impegno costante e continuo dell’ulteriore sviluppo della nostra Regione per i prossimi anni”.