Ryanair, no ai B737max se i dazi li renderanno più costosi

Anche Michael O’Leary, ceo di Ryanair, interviene sulla questione dei dazi. Il numero uno della compagnia irlandese ha affermato che se le tasse sul commercio con l’estero dovessero incidere sui prezzi degli aerei Boeing, la low cost molto probabilmente ritarderà la consegna dei B737max.

Come spiega preferente.com il riferimento di O’Leary è agli eventuali dazi di risposta che la Ue potrebbe imporre come ‘contromisura’ per quelli eventualmente applicati dagli Stati Uniti. Uno scenario di questo tipo porterebbe infatti a un aumento del prezzo degli aerei Boeing per le compagnie del Vecchio Continente.

Ryanair dovrebbe ricevere 25 aeromobili B737max da agosto in poi. Ma ha affermato che, se il prezzo dovesse aumentare a causa dei costi di dogana, potrebbe aspettare i nuovi modelli anche un anno.