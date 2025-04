Ryanair potrebbe tagliare ancora i voli sulla Spagna

Un solo taglio non basta. Ryanair starebbe valutando un’ulteriore riduzione dell’operativo sugli aeroporti spagnoli. Il motivo, secondo quanto afferma la compagnia aerea, sarebbero ancora una volta le tasse aeroportuali.-

Come riporta travelmole.com Ryanair starebbe sollecitando Aena (il gestore degli scali spagnoli) affinché abbassi le tariffe. Il ceo della compagnia aerea Eddie Wilson ha affermato che gli aeroporti regionali di piccole e medie dimensioni “hanno bisogno di tasse basse per stimolare la crescita, altrimenti la formula non funzionerà”. E proprio gli scali regionali sono al centro dei nuovi tagli che potrebbero arrivare dal vettore. L’offerta potrebbe essere inferiore di 800mila posti rispetto allo scorso anno. Tuttavia, sempre Ryanair ha aggiunto circa 1,5 milioni di posti nei principali aeroporti spagnoli come Madrid, Malaga e Alicante.