Il sorpasso dell’A320 sul B737 entro l’anno

Potrebbe avvenire a settembre di quest’anno lo storico sorpasso tra Airbus e Boeing come modello di aereo più venduto.

A supportare le previsioni degli analisti ci sono i dati Cirium, che confermano che dal 1981, fino a giugno 2025, la società europea ha venduto 12 mila 155 A320 contro i 12 mila 175 modelli di B737, sul mercato dal 1968.

Una differenza di solo 20 unità, con il sorpasso che potrebbe arrivare proprio nel momento in cui la produzione degli americani, dopo diversi mesi di difficoltà, era in risalita.

A luglio, infatti, Boeing ha consegnato 48 aerei, 5 in più rispetto il 2024, ma Airbus ne ha prodotti 67. A fine anno la società di Seattle arriverà a consegnare 328 mezzi, contro i 373 dei francesi, e lo storico sorpasso sarà compiuto. R. S.