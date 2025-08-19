TTG Italia
La strategia di Ávoris per evitare la dispersione delle vendite

Mantenere le vendite all’interno del gruppo turistico. Questo uno degli obiettivi che si era posto Ávoris lanciando il suo ‘Ávoris store’, quasi un anno fa.

A 12 mesi dal lancio della piattaforma creata proprio con l’obiettivo di arginare la dispersione delle vendite su plyer esterni al gruppo spagnolo, il bilancio è positivo, come riporta preferente.com.

“Questo strumento ci ha permesso di migliorare l’efficienza operativa, centralizzare l’accesso ai prodotti dei nostri marchi all’ingrosso e facilitare un’esperienza di acquisto più snella e personalizzata” ha spiegato Javier Castillo, direttore generale della divisione wholesale di Ávoris.

In particolare, prosegue, i risultati si sono visti sulla rete di agenzie di viaggi indipendenti.

“La chiave - spiega Castillo - è stata offrire non solo prodotti, ma anche tecnologia, formazione e supporto alle vendite, il che ha avuto un impatto diretto sull’aumento della produttività delle agenzie e sulla loro capacità di competere in un mercato sempre più esigente”.

