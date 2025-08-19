Da Port Canaveral, in Florida, è partita ufficialmente il 16 agosto la nuova regina delle crociere Royal Caribbean: la Star of the Seas. La nave, seconda della rivoluzionaria Icon Class, promette di ridefinire il concetto di vacanza in mare con itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali, inclusa l’immancabile sosta a Perfect Day at CocoCay, l’isola privata alle Bahamas, che resta la destinazione più amata dagli ospiti del brand.

Al suo arrivo nel nuovo homeport, oltre 2.000 membri del team Royal Caribbean hanno accolto la nave con una celebrazione che anticipa la cerimonia di battesimo del 20 agosto, pensata come un evento spettacolare ricco di star.

A bordo, il ventaglio di esperienze spazia dall’intrattenimento esclusivo – con cinque show inediti tra palco, acqua, aria e ghiaccio, incluso il musical “Back to the Future” – a un’offerta gastronomica di oltre 40 ristoranti e lounge, tra cui il raffinato Lincoln Park Supper Club.

Con otto quartieri tematici, sei scivoli nel parco Category 6 e sette piscine, la Star of the Seas si candida a diventare la nuova icona delle vacanze in famiglia, combinando avventura, relax e innovazione.